Jeotermal Enerji Derneği’nin (JED) 3. Olağan Genel Kurulu, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yeniden başkan seçilen Ali Kındap, jeotermalin Türkiye’nin en önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu vurgularken, sektörün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Genel Kurul’da konuşan Kındap, YEKDEM mekanizmasının 2040'a kadar uzatılması taleplerini yineledi.

“Yatırım iklimi iyileştirilmeli”

Ali Kındap, jeotermalin elektrik üretiminden seracılığa, konut ısıtmasından turizme kadar birçok alanda kullanıldığını ve Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. Yatırımcıları teşvik edecek düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çeken Kındap, 1 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) güncellemesinde derneğin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ali Kındap, YEKDEM mekanizmasının jeotermal lehine iyileştirilerek destek süresinin 2040’a kadar uzatılmasını talep ettiklerini ifade ederek, bu sürecin yatırımcıların sektöre olan ilgisini artıracağını belirtti. Kındap, “Jeotermal yatırımları, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha uzun bir süreç gerektiriyor. Bu nedenle, desteklerin uzatılması büyük önem taşıyor” dedi.

Yeni yasal düzenlemeler gündemde

Sektörün büyümesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat çeken Kındap, jeotermal enerji alanında yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı şirketlerin talep ettiği başlıca düzenlemelerin başında izin süreçlerinin hızlandırılması ve yatırım ikliminin iyileştirilmesinin geldiğini belirtti. Kındap, Türkiye’nin mevcut 1725 MW’lık elektrik enerjisi kurulu gücünü 5000 MW seviyesine çıkarabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Çevreci projeler

JED’in sektördeki paydaşlarla sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Kındap, özellikle çevreyi koruma konusunda Hidrojen sülfür (H2S) emisyonlarına karşı politika geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Akademi ile iş birliği yaparak bilimsel bilgi birikimini sektöre kazandırmayı hedeflediklerini de ekledi.

Genel Kurul’da Ali Kındap’ın aday listesi oybirliğiyle kabul edilirken, yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Kındap (Zorlu Enerji A.Ş), Kutlu Çakır (Menderes Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş), Cannur Bozkurt (Ignıs H2 Enerji Üretim A.Ş), Hüsnü Dökmeci (Sanko Enerji A.Ş), Kubilay Çevik (Karizma Enerji A.Ş).