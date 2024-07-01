Ariana Grande, ünlü seri katil Jeffrey Dahmer'ı "hayalindeki akşam yemeği konuğu" olarak adlandırdıktan sonra Tony Hughes'un ailesi tarafından sert eleştirilerle karşılaştı. 31 yaşındaki Grande, bu tartışmalı sözleri, Penn Badgley, Sophie Ansari ve Nava Kavelin'in sunduğu Podcrushed podcast'inde dile getirdi.

Hughes ailesinin tepkisi

Sağır ve konuşamayan Tony Hughes, 1991'de bir gey barda tanıştığı Dahmer tarafından öldürüldüğünde 31 yaşındaydı. Tony'nin annesi Shirley Hughes, TMZ'ye yaptığı açıklamada, Grande'nin yorumlarının kendisini duygulandırdığını ve rahatsız ettiğini belirtti. Shirley Hughes, "Bana öyle geliyor ki aklından zoru var. Onunla akşam yemeği yemek isterdim demek hoş ya da komik değil. Ayrıca gençlere söylememeniz gereken bir şey, ki bunu yaptığını söylüyor," dedi.

Barbara Hughes'un tepkisi

Tony'nin kız kardeşi Barbara, Grande'nin yorumlarının Dahmer'ı güzellediğini belirterek, şarkıcıyı özür dilemeye çağırdı. The Independent yorum için Grande'nin temsilcileriyle temasa geçti ancak yanıt alamadı.

Ariana Grande'nin sözleri

Podcast'te konuşan Grande, "Gençken seri katillere bayılırdım," dedi. Gençken katıldığı bir soru-cevap etkinliğini anlatarak, "Sam & Cat'te Cat olmam ve pop müzik arasında bir zamandı, yani daha genç bir grup gibiydi ve ebeveynleriyle birlikteydiler ve birisi 'Yaşayan ya da ölmüş herhangi biriyle akşam yemeği yiyebilseydiniz, bu kim olurdu?' dedi. ... Ben de 'Jeffrey Dahmer epey etkileyici biri' dedim," şeklinde konuştu. Grande, Dahmer'la hâlâ tanışmak istediğini de ekledi.

Dahmer'ın korkunç suçları

Jeffrey Dahmer, 1978 ile 1991 yılları arasında 17 erkeği öldürmüş ve parçalara ayırmıştı. Dahmer, 1994'te hapis cezasının üçüncü yılında dövülerek öldürülmüştü.

Hughes ailesinin önceki tepkileri

Hughes ailesi, Ryan Murphy'nin Dahmer - Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikayesi (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story) adlı dizisinde katili canlandıran Evan Peters, Altın Küre kazandığında da benzer şekilde büyük bir öfke dile getirmişti. Shirley Hughes o dönemde, "Dünyada çok sayıda hasta insan var ve insanların katilleri canlandırarak oyunculuk rolleri kazanması saplantının devam etmesini sağlıyor ve bu da hasta insanların şöhretten beslenmesine yol açıyor," diye konuşmuştu. "İnsanların bizim trajedimizi alıp para kazanabilmesi utanç verici. Kurbanlar tek bir kuruş bile almadı. Biz bu duyguları her gün yaşıyoruz."