Güney Kore'nin Muan şehrinde Jeju Air'e ait bir yolcu uçağının inişlerinde kontrolden çıktığı kazada 179 kişi kaybetti. Yetkililer, uçuş uçuşlarındaki arızadan kaynaklandığını açıkladı.

"Daha uygun fiyata" tur uçuşları düzenliydi

Yonha'nın haberine göre, kaza yapan uçak, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla uygun fiyatlı tur uçuşları gerçekleştiriyordu. Boeing B 737-800 tipi uçağın önceki 48 yılda tam 13 sefer yaptığı ve bu uçuşların Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan gibi destinasyonlara uçtuğu bildirildi.

Jeju Air'in, diğer hava yolu içeriklerine göre uçaklarını daha sık kullanan bir şirket olduğu belirtiliyor. Firma, temmuz-eylül döneminde uçağı için aylık ortalama 418 saatlik uçuş pistiyle dikkat çekiyor.

Aynı model başka bir uçak iniş takımı sorunuyla geri döndü

Kazadan sadece birkaç saat sonra, Jeju Air'e ait yine Boeing B 737-800 tipi başka bir uçak, iniş takımlarındaki sorun nedeniyle Gimpo Uluslararası Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı. Uçağın 161 yolcusunun durumu hakkında bilgi verildiği ve başka bir uçak seferinin devam ettiği açıklandı. Ancak 21 yolcu, güvenlik endişeleri nedeniyle uçağa binmemeyi tercih etti.

Kazanın Nedeni İniş Takımı Arızası

Yetkililer, Muan'daki iniş takımlarında meydana gelen arızadan kaynaklandığını doğruladı. İlk iniş denemesinde ekiplerin açılmayan uçağı, ikinci denemesinde zorunlu iniş sırasında kaza yaptı. Jeju Air yetkilisi Song Kyung-hoon, çıkan ekiplerin gerekli kontrollerinin ardından işlevsel olup olmadığını öğrenmek ve ardından şirketin güvenlik bilgilerini geliştirme tartışması konusu oldu.