ABD’nin eski başkanı Barack Obama ve ünlü oyuncu Jennifer Aniston’ın aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak Aniston, söylentilere ilk kez yanıt vererek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

“Obama ile bir kez tanıştım”

Barack Obama ile ilişki yaşadığına dair çıkan haberler üzerine sessizliğini bozan Aniston, “Bu kesinlikle doğru değil. Obama ile sadece bir kez tanıştım. Michelle’i ise ondan daha iyi tanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Michelle Obama’nın sessizliği

İddiaların alevlenmesine neden olan gelişmelerden biri de Michelle Obama’nın, eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın cenazesine ve Donald Trump’ın yemin törenine katılmaması oldu. The Daily Beast’in haberine göre, Michelle Obama’nın bu iki önemli etkinlikte yer almaması, çiftin ayrılacağına dair spekülasyonları güçlendirdi.

“Aniston ve Obama aylardır konuşuluyor”

Yazar Jessica Reed Kraus, 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “Aylardır Jennifer Aniston’ın adının Barack Obama ile anıldığını duyuyorum,” ifadelerini kullanarak iddiaları bir kez daha gündeme getirdi. Ancak Jennifer Aniston’ın net açıklaması, bu söylentilerin asılsız olduğunu ortaya koydu.

Bu açıklamayla birlikte, Obama ve Aniston arasında aşk yaşandığına dair iddialar da büyük ölçüde son bulmuş oldu. Ancak Michelle Obama’nın suskunluğu, Obama çiftine dair boşanma söylentilerini gündemde tutmaya devam ediyor.