Uzun süredir ayrı yaşayan çiftin, son bir uzlaşma girişiminin başarısız olmasının ardından boşanma sürecini hızlandırdığı belirtiliyor. Çiftin haftalardır birlikte görülmemesi ve çeşitli gelişmeler, bu iddiaları destekler nitelikte.

Evlilik sorunları yaşadılar

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmış, ancak ilişkileri sona ermişti. İki yıl önce yeniden evlenmişlerdi ve bu düğün, Affleck’in Georgia'daki 7 milyon poundluk malikânesinde gerçekleşmişti. Ancak, son dönemde evliliklerinde ciddi sorunlar yaşandığı öne sürülüyor.

The Mail'in haberine göre, çiftin boşanma belgeleri hazır durumda ancak henüz teslim edilmemiş. Çiftin, son bir uzlaşma çabasının başarısız olmasının ardından boşanma sürecini hızlandırdığı bildiriliyor.

Gözlerden Uzak, Ayrı Yollar

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, uzun süredir birlikte görülmüyor. Ben Affleck, Jennifer Lopez’in 55. yaş günü için düzenlenen Bridgerton temalı partisine katılmadı. Affleck’in Los Angeles’ta 2,500 mil uzakta elinde kahve ile görüntülenmesi, aralarındaki mesafeyi gözler önüne serdi.

Öte yandan, Ben Affleck’in Jennifer Lopez’in 55. yaş gününde, 24 Temmuz’da Los Angeles’ta 23 milyon pound değerinde yeni bir bekar evi satın aldığı ortaya çıktı. Bu mülk, beş yatak odası, altı banyo ve bir medya odası içeriyor.

Çift, Beverly Hills’teki ortak malikanelerini 68 milyon dolara satışa çıkardı. Bu gelişme, evliliklerindeki sorunları daha da belirginleştiriyor. Ayrıca, Jennifer Lopez’in Mayıs ayında ABD yaz turnesini iptal etmesi, turnenin başlamasına haftalar kala yaptığı bu açıklama da ilişkilerindeki sıkıntılara işaret ediyor. Lopez, turneyi çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçirmek için iptal ettiğini duyurdu.

Kısa süre sonra Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner ile Santa Monica’da 12 yaşındaki oğulları Samuel’i basketbol antrenmanına götürürken görüntülendi. Jennifer Lopez ise Samuel’in şehirdeki bir maçını izlemeye geldi ve Ben ile kameralar önünde rahatsız görünen bir öpücük paylaştı.