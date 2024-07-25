Jennifer Lopez, 55. yaş gününü büyük bir partiyle kutladı. Dönem temalı organizasyonun yapıldığı gece, Lopez'in şıklığıyla dikkat çekti. Gösterişli bir elbise giyen Lopez, saçlarını kabarık topuz yaparak partiye damgasını vurdu. Eğlenceli anların yaşandığı açık hava partisinde, Lopez’in eşi Ben Affleck'in yer almaması, çiftin arasındaki gerilimleri tekrar gündeme getirdi.

Eşinin yokluğu dikkatlerden kaçmadı

Affleck'in partiye katılmaması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Çiftin ilişkilerindeki sorunların son zamanlarda medyada geniş yer bulduğu biliniyor. Lopez'in özel gününde eşi tarafından yalnız bırakılması, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Jennifer Lopez'in duygusal paylaşımı

Jennifer Lopez, doğum günü kutlamasının ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Dün gece ve bu sabah dünyanın her yerinden doğum günü dileklerini, güzel videolarını ve gönderilerini görüyorum. Güldüm, gülümsedim, biraz gözyaşı döktüm. Gerçekten dünyanın en iyi, en harika hayranlarına sahibim" ifadelerini kullandı.

Lopez, ayrıca, "Bunca zamanı birlikte geçirdiğimize inanmak çok zor. Burada oturmuş en sıradışı yolculuğu düşünürken kendimi hala aynı kız gibi hissediyorum; enerji ve cesaret dolu, dışardan tüm dünyayı kapmaya hazır ve yine de çok hassas, kırılgan ve bazen korkmuş ama her zaman dolu içten" diyerek duygu dolu sözler paylaştı.

"Sevginiz için teşekkür ederim"

Görkemli kutlamanın ardından, Lopez hayranlarına, aile üyelerine ve arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. "İlginiz, anlayışınız, sadakatiniz ve en önemlisi sevginiz için teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler... Her zaman..." diyerek minnettarlığını dile getirdi.