Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Hem özel hayatıyla ilgili söylentiler hem de turnesine olan ilginin azlığıyla gündeme gelen JLo, 2024 yaz turnesinin tamamını iptal ettiğini açıkladı.

Aile ve sevdikleriyle zaman geçirmek istiyor

Resmi tur sayfasından yapılan açıklamada, Lopez'in bu kararı almasındaki en büyük etkenin ailesi ve sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmek isteği olduğu belirtildi. Hayranlarından özür dileyen şarkıcı, bu durumu telafi edeceğine dair söz verdi.

Biletler iade edilecek

Turne organizatörü Live Nation da Lopez'in kararını doğrulayarak, Ticketmaster üzerinden bilet alanlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu. Üçüncü parti sitelerden bilet alanların ise ilgili platformlarla iletişime geçmesi gerekiyor.

Düşük bilet satışları etkili oldu

Lopez'in bu kararı almasında, bilet satışlarının beklenen düzeyde olmamasının da etkili olduğu düşünülüyor. Ünlü şarkıcı, daha önce de bazı konser tarihlerini iptal etmiş ve turne adını değiştirmişti.

Hayranlar şaşkın

Jennifer Lopez'in bu beklenmedik kararı hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, bazıları şarkıcının kararına saygı duyarken bazıları ise hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

JLo'nun yeni filmi vizyonda

Öte yandan, Lopez'in başrolünde yer aldığı "Atlas" filmi yakın zamanda Netflix'te yayınlandı. Şarkıcı, şu sıralar filmin tanıtımıyla meşgul.