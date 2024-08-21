Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, İstanbul'da büyük bir deprem riskine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Saraç, 1894, 1912 ve 1999 yıllarında gerçekleşen depremlerin ardından, İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin yakın gelecekte beklenmediğini, olası depremin ise en fazla 6.5 büyüklüğünde olabileceğini ifade etti.

İstanbul için büyük deprem riski ertelendi

Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, İstanbul ve çevresindeki deprem risklerini değerlendirirken, tarihsel depremlerin etkisine dikkat çekti. Saraç, 1894, 1912 ve 1999 yıllarında Marmara Bölgesi'nde meydana gelen büyük depremlerin, İstanbul'da beklenen büyük deprem riskini büyük ölçüde ertelediğini belirtti. "Bu yüzyılda İstanbul’u etkileyecek en büyük deprem, Kumburgaz Çukuru olarak bilinen bölgede beklenen 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir," diyen Saraç, bu şiddetteki bir depremin İstanbul'u yerle bir edecek bir boyutta olmadığını vurguladı.

Kumburgaz Çukuru Fayı ve 6.5 büyüklüğünde deprem olasılığı

Saraç, Marmara Denizi'ndeki Kumburgaz Çukuru'nda kırılmayan bir fay hattı bulunduğunu belirterek, bu fayın yaklaşık 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söyledi. Saraç, "Basında sıkça yer aldığı gibi 7.5 veya 7.6 büyüklüğünde bir deprem riski, bilimsel verilere göre bu yüzyıl için söz konusu değil. Elbette İstanbul'da 7'nin üzerinde depremler olacaktır, ancak bu risk şu an için ertelendi," dedi.

6 Şubat depremleri bölgeye ekstra stres yükledi

Saraç, 6 Şubat 2024 tarihinde Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen büyük depremlerle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Bu depremlerin, bölgedeki fay hatlarına ekstra stres yüklediğini belirten Saraç, Adana, Mersin ve Osmaniye çevresindeki fay hatlarının beklenenden daha erken bir tarihte deprem üretebileceğini ifade etti. "Bu bölgelerde 6 büyüklüğünü aşabilecek depremler olasılık dahilinde," diyen Saraç, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.