Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar’ı makamında ziyaret ederek, jeotermal enerji sektöründeki son durum, yatırımlar ve sektörün kamu otoritelerinden beklentileri üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yardımcıları ve bürokratların da katıldığı toplantıda, Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeli ve bu alandaki stratejik hedefler masaya yatırıldı.

Jeotermal enerji sektöründen güçlü mesajlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yapılan ziyarette, sektörün mevcut durumu, yatırım projeksiyonları ve Türkiye’nin enerji stratejileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. JED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, 2053 net sıfır iklim hedeflerine ulaşmada jeotermal enerjinin kritik rolüne dikkat çekti. Kındap, Türkiye’deki jeotermal enerji santrallerinin, dünyanın kabul ettiği en yüksek çevre ve teknoloji standartlarına sahip olduğunu vurgularken, sektörün yatırım potansiyeline dair çarpıcı veriler sundu.

5000 MW hedefi

Toplantıda konuşan Kındap, Türkiye'nin 1691 MW olan mevcut jeotermal kurulu gücünün, yeni keşiflerle birlikte 2035 yılına kadar 5000 MW’a çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Özellikle seracılık, termal turizm ve bölgesel ısıtma alanlarında jeotermal kaynakların yaygın kullanımının mümkün olduğunu dile getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, jeotermal santrallerin hem sürdürülebilir enerji arzı hem de baz yük üretimindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Bayraktar, bu alanda yapılacak yatırımların artırılmasının enerji arz güvenliği açısından stratejik bir önem taşıdığını ifade etti.

Yenilenebilir enerjiye destek vurgusu

Ziyarette, bürokrasinin yatırımcı dostu yaklaşımı ve yenilenebilir enerji projelerine verilen desteklerin sürdürülebilir geleceğimiz açısından ne kadar kıymetli olduğu da vurgulandı. JED Yönetim Kurulu, bu desteğin devam etmesinin sektörün büyümesi ve Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşması için kritik olduğunu belirtti.

Türkiye’nin geleceği

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin sahip olduğu jeotermal kaynakların yeni teknolojilerle daha geniş alanlarda kullanım potansiyelinin olduğunu ve bu alanda yatırım yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Toplantıda, sürdürülebilir enerji politikaları ve yenilikçi çözümlerle Türkiye'nin enerji geleceğine jeotermal enerjinin nasıl yön verebileceği detaylandırıldı.