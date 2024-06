Bursa’daki İznik Gölü’nde erkek arkadaşıyla birlikte jet ski yapan Kübra Özdemir isimli kadın, dengesini kaybederek suya düştü.

İznik Gölü'ne serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan 25 yaşındaki genç, dengesini kaybederek suya düştü. Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, Özdemir’i görünce hemen suya atladı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Can yeliği demek, hayat demek"

İznik Gölü’nde 20 yıldır plaj işleten Bekir Uslu, Kübra Özdemir’in hayatını kaybettiği gölde derinliklerin oluştuğuna dikkat çekti. Suyun altında ve üstünde dere yataklarının olduğunu belirten Uslu, “Dere yatakları derinlikler oluşturmuş orada. Onun için zaten yasak tabelası koyulmuş. Suyun altındaki akıntılardan dolayı yüzme bilseniz bile çok zorlanıyorsunuz. Can yeleği de olmayınca, özellikle boğulanlara bakıyoruz da kayık, jet ski, deniz bisikleti vb. şeyler de boğulanların yüzde 100’ünde can yeleği yok. Can yeleği özel bir hizmet aslında. Çok basit bir şey, yelek gibi giyiyorsun hayatını kurtarıyor. Kayık, jet ski vb. binen arkadaşlar yanlarına can yeleği alsınlar. Can yeleği demek, hayat demek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 5’inci, Marmara Bölgesi’nin en büyük gölü olan İznik Gölü’nde yaz aylarının gelmesiyle birlikte olası boğulma vakalarına karşı, Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kurulduğu öğrenildi.

Ani derinleşme ve su altı akıntıları ile çukurların olduğu Aydınlar Mahallesi ile Müşküle Mahallesi sınırları arasında kalan kıyı şeridinde yüzmek yasak.

Uslu, cankurtaran hizmetinin olduğu yerlerde suya girilmesini tavsiye etti.