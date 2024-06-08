Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda, kiraladıkları lüks rezidans dairelerinde sahte çağrı merkezi kurarak dolandırıcılık yapan biri kadın beş şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, vatandaşları "Jigolo sitelerine üye olmuşsunuz. Hakkınızda icra takibi başlatıldı" yalanıyla dolandırarak para almaya çalıştı. Operasyon, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı. İhbarcı, sahte çağrı merkezi tarafından dolandırıldığını bildirdi.

İhbar üzerine Operasyon

Polis, şüphelilerin Esenyurt'ta iki lüks rezidans dairesini kiralayarak burayı çağrı merkezi haline getirdiklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada, 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler, çok sayıda bilgisayar, uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler H.B. (25), D.E. (22), H.Ö. (22), M.Ç. (21) ve O.O. (23) adliyeye sevk edildi.

Polis, şüphelilerin vatandaşlara ait kişisel bilgileri nasıl ele geçirdiğini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor. Bu olay, kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasının yaratabileceği ciddi risklere dikkat çekiyor ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.