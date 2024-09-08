Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir jandarma uzman çavuş, araç olarak kullanılan beyaz Toros'un arka camına Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) amblemini ve “sadece ölülerin gözleri” ifadesini yapıştırdı. Araç, bu şekilde şehirde dolaşırken gözlerden kaçmadı.

Edinilen bilgilere göre, bu hareket şehri ve bölgeyi endişelendirdi. Olayın hemen ardından, jandarma yetkilileri tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahıs, açığa alındı ve detaylı bir inceleme sürecine tabi tutulacak.