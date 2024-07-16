ABD Başkanı Joe Biden, yaşına yönelik eleştirilere cevaben, "Trump'tan sadece üç yaş büyüğüm ve zihinsel durumum çok iyi" dedi. Basının yalnızca kendi performansını gündeme getirmesine tepki gösteren Biden, Trump’ın siyasi münazarada 28 kez yalan söylediğini belirterek, "Neden Trump’ın yalanları hakkında konuşmuyorsunuz?" diye sordu.

Biden, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’a yönelik suikast girişimi hakkında konuşan Biden, Amerika'da siyasette şiddete yer olmadığını vurguladı. Olay sonrasında Trump ile yaptığı konuşmaya değinen Biden, "Ona ne kadar endişeli olduğumu ve nasıl olduğunu bilmek istediğimi söyledim. İyi olduğunu söyledi ve teşekkür etti" dedi.

Trump 28 kez yalan söyledi

Biden, seçim münazarasında Trump'ın 28 kez yalan söylediğini iddia ederek, "Neden Trump’ın söylediği yalanlar hakkında konuşmuyorsunuz? Basın neden bundan bahsetmiyor?" ifadelerini kullandı.

Yaş eleştirilerine yanıt

İlerleyen yaşı nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt veren Biden, "Ben yaşlıyım ama Trump'tan sadece üç yaş büyüğüm ve zihinsel durumum oldukça iyi" dedi. "Üç buçuk yılda birçok başkanın yapamadığını yaptım" diyen Biden, "İnsanların '81 yaşında' demelerini anlıyorum. Ama ben hala dinamik ve aktif bir başkanım" şeklinde konuştu.

Trump'a yönelik sözlerine açıklık getirdi

Bağışçılarla yaptığı bir telefon görüşmesinde kullandığı "Trump'ı hedefe koymanın zamanı geldi" ifadesine açıklık getiren Biden, "Bu kelimeyi kullanmak bir hataydı. Ona odaklanın demek istedim. Politikalarına ve yalanlarına odaklanın" dedi.

"Ben değil, Trump kışkırtıcı dil kullanıyor"

Kullandığı dilin kışkırtıcı olabileceği konusundaki eleştirilere yanıt veren Biden, "Birilerini kışkırtabilirim diye bir şey söylemiyorum. Rakibim Trump kışkırtıcı bir dil kullanıyor" dedi. "Kongre Binası'nda yaşananlar nedeniyle tutuklanan herkesi affedeceğinden bahsediyor" diye ekledi.