Kripto sektörünün önde gelen isimleri, Mark Cuban liderliğinde düzenlenen toplantıda, SEC Başkanı Gary Gensler ve Joe Biden yönetimine karşı tepkilerini dile getirdi. Toplantıya katılanlar arasında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Galaxy CEO'su Mike Novogratz ve SkyBridge Capital'den Anthony Scaramucci gibi önemli isimler yer aldı.

Kripto dünyası SEC Başkanı'na karşı

Milyarder iş insanı Mark Cuban öncülüğünde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, SEC Başkanı Gary Gensler’a yönelik sert eleştiriler gündeme geldi. Cuban, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gensler’ı görevden alması gerektiğini savundu. Toplantıda, kripto sektörünün hayal kırıklıkları açıkça dile getirildi.

Willard Hotel’de gerçekleşen toplantıya, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Galaxy kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz, SkyBridge Capital’den Anthony Scaramucci gibi sektörün önde gelen isimleri katıldı. Toplantıya ayrıca Başkan Joe Biden‘ın kıdemli danışmanı Anita Dunn da katıldı. Katılımcılar, Biden yönetimiyle kripto topluluğu arasındaki iletişimi ele alarak, yönetimden duydukları memnuniyetsizlikleri paylaştı.

Gergin anlar

Toplantıda, Biden’ın danışmanı Anita Dunn’a sert eleştiriler yöneltildi. Bir katılımcı, Dunn’a “Kriptoda berbatsınız” şeklinde çıkıştı. Senatör Kirsten Gillibrand, dijital varlıkları düzenlemenin zorluklarından bahsederek, Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ile yeni stablecoin mevzuatına yönelik çalışmalardan söz etti.

Coinbase’in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, Biden’ın danışmanının toplantıda olmasını bir ilerleme olarak nitelendirdi ve toplantıdan iyimser bir duruşla ayrıldığını belirtti. Crypto Council for Innovation başkanı Sheila Warren ise Dunn’ın ciddi bir tavır takındığını, ses tonu ve vücut dilinin, konuyu ciddiye aldığını ve katılımcıların söylediklerine ilgi duyduğunu gösterdiğini ifade etti.