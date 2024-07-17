Vergara'nın çocuk sahibi olmak istememesini boşanmanın nedeni olarak açıklamasının ardından Joe Manganiello sessizliğini bozarak iddialara yanıt verdi.

2014 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl boşanan çiftin arasındaki boşanmanın ardındaki gerçek nedenler konusunda tartışmalar sürüyor. Sofia Vergara, Manganiello'nun çocuk sahibi olmak istemesi ve kendisinin bu fikre sıcak bakmamasının evliliklerinin sona ermesinde önemli bir rol oynadığını belirtmişti.

"Sebebi çocuk değil"

Ancak Joe Manganiello, Men's Journal dergisine verdiği röportajda bu iddiaları yalanladı. "Evliliğin ilk zamanlarından beri aile olma konusunu tartıştık ve bu konuyu görüşmeye başladığımız ilk ay konuştuk" diyen Manganiello, Vergara'nın çocuk sahibi olmak istememesinin boşanmanın nedeni olmadığını ifade etti.

"Aile olma konusunda ona saygı gösterdim, eğer çocuk istemiyorsan anlarım, sorun değil dedim. Ancak aramızdaki sorun bu değildi" şeklinde konuşan aktör, Vergara'nın açıklamalarının kendisini şaşırttığını ve böyle bir kişi olmadığını vurguladı.

Ünlü çift, boşanma kararı alırken "birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini" rica etmişti. Boşanma sürecinde detaylar merakla beklenirken, Joe Manganiello'nun açıklamaları tartışma yaratmaya devam ediyor.