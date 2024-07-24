Joker: İkili Delilik (Joker: Folie à Deux) 4 Ekim'de sinemalarda!

Warner Bros. Pictures, Todd Phillips'in yönettiği ve başrollerinde Joaquin Phoenix ile Lady Gaga'nın yer aldığı “Joker: Folie à Deux” (Joker: İkili Delilik) filminin yeni fragmanını yayınladı.

2019 yapımı orijinal film “Joker”, 1 milyar dolar hasılat yaparak Joaquin Phoenix'e En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandırmıştı. Phoenix, büyük kısmı Gotham City'deki Arkham Asylum'da geçeceği bilinen ve müzikal unsurlar içerecek olan devam filminde Arthur Fleck rolüyle geri dönüyor.

Filmde, Arthur, Arkham Akıl Hastanesi'ne hapsedilir ve burada Harleen Quinzel (Lady Gaga) ile tanışır. İkili, birbirlerine delicesine aşık olur ve ortak hayalleri aracılığıyla müzikal bir çılgınlığı deneyimlerler. Takipçileri, Arthur'u Arkham'dan kurtarmak için bir hareket başlattıktan sonra ise Suçun Palyaço Prensi'nin suç imparatorluğu ortaya çıkar.