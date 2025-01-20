Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Portekizli teknik adam, sarı kart cezası nedeniyle Göztepe maçını tribünden takip edecek.

Adana Demirspor maçında sarı kart görmüştü

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta, Mourinho hakeme itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırılmıştı.

Sarı kart ceza kuralları

Türk Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre, bir teknik adamın sezon içinde 4 sarı kart görmesi halinde, bir sonraki maçta görev alması yasaklanıyor.

Mourinho’nun sarı kartları

Mourinho, Adana Demirspor dışında Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

Göztepe maçında takımının başında yer alamayacak

Bu kurallara göre, Mourinho Göztepe maçında takımının başında yer alamayacak ve maçı tribünden izlemek zorunda kalacak.