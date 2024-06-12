Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi ünlü teknik adam Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak büyük bir gövde gösterisi yaptı. Mourinho'nun gelişi, kulüpte büyük bir motivasyon yarattı ve tüm futbolcuları hem hırslandırdı hem de mutlu etti. Bu adım, Ali Koç'un rakibi Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak üçüncü kez üst üste başkan seçilmesinde önemli bir rol oynadı.

Seçimin ardından, gergin başlayan süreç Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın birlik mesajı vermesiyle sonuçlandı ve bu, Fenerbahçe camiasını birleştirdi. Yeni teknik direktör Jose Mourinho, gelecek sezonun kadro planlamasına hemen başladı ve yetkililerden mevcut kadrodaki oyuncular hakkında rapor istedi.

En dikkat çeken kararlardan biri, Ryan Kent'in takımdaki geleceğiyle ilgili oldu. Mourinho, Ryan Kent'in geçen sezonki tavrını eleştirerek onunla çalışmak istemediğini belirtti. Mourinho, "Ben kiralık gitmeyip de yarım sezon burada oynamayan bir oyuncu profiliyle çalışmak istemiyorum" dedi ve 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle, Ryan Kent'in hazırlık kampı başlamadan takımdan gönderilmesi Mourinho'nun kararıyla kesinleşti.