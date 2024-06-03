Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco ile ilk kez basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Aziz Yıldırım'ın 'Beni aradı, ben de imzayı at' dedim" demesi üzerine gelen soruya Ali Koç'tan cevap geldi. "Sayın Aziz Yıldırım anlaştım dedi. 'Anlaştım' demek işin bittiği demek. Böyle bir şey olmadı. Jose Mourinho'nun burada olması Mario Branco'nun yaptığı bazı temasların sonucudur."

Benimle iletişime geçen ilk isim Mario Branco'ydu

Sportif Direktör Mario Branco, basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle sizlerden özür diliyorum. İki yıl oldu ama hala Türkçe'yi öğrenemedim. Ben bu kulübe en iyi çözümleri sunmak için para kazanıyorum. Kronolojiden bağımsız olarak şunu söyleyebilirim ki Mourinho iki senedir Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Şu anda spesifik bir durumdan geçiyor olsak da en azından bu sezon için şunu söyleyebilirim ki Jose Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişi benim. Ondan sonra gelişen süreçler politik anlamda benim ilgi alanım değil. Beni ilgilendiren kısmı işin sportif kısmı ve hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile futbol tarihindeki en iyi teknik direktörlerden birinin ilgisini çekmeyi sağladık. Dünyada CV'sinde 3 farklı Avrupa kupasını kazanan bir hoca, Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Ben de başkanımıza bu önerime güvendiği için ve hocamıza da başkanımızın projesine güvendiği için teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım ile Görüşmem Oldu Fakat İzin Almadım

Mourinho, Aziz Yıldırım görüşmesiyle ilgili: "Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Benim ailem var, onlara danışırım, sevdiğim insalara ve menajerime danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım." şeklinde bir açıklama yaptı.

Koç'un Branco Aracılığıyla Önerdiği Projeye İmza attım

Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için buraya imza attığını vurgulayan Jose Mourinho, dünyada büyük takımlarda çalıştığını ama burada gördüğü tesislerin de çok iyi olduğunu sözlerine ekledi. Dünya çapında Türkiye liginin daha fazla takip edileceğini söyleyen Mourinho "eğer Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem." dedi.

İsmail Kartal'a Teşekkür Ediyorum

"Öncelikle İsmail Kartal'a teşekkür ediyor, kariyerinin kalan kısmı için en iyisini diliyorum. Geçtiğimiz sezon için yorum yapmam doğru olmaz. Ben oyuncularımın bana güvenmesini istiyorum. Onlarla direkt olurum. Takımı tanımak için biraz ihtiyacım var. Oyuncularımızın büyük bir yüzdesi EURO 2024'te olacak. Bizim 2 hafta sonra çalışmalara başlamamız gerekiyor. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. 4 haftalık bir hazırlık süremiz olacak. Ben İsmail Kartal'dan farklı bir hocayım. Fenerbahçeli taraftarların rüyalarını gerçekleştirebilmek için çok güçlü bir takım kuracağız." şeklinde açıklama yapan Jose Mourinho'dan sonra Mario Branco da transfer şampiyonu değil, lig şampiyonu olmak istediklerini belirtti.

Hocanın Arkasında 35 Milyon Taraftar Var

Branco, zorlu bir yaz olacağını fakat buna hazırlıklı olduklarını belirterek şunları ekledi: "Special One, dünyanın en büyük spor kulübünde. Jose Mourinho'ya 'Arkanda bir takım değil, ülke olacak.' Portekiz'in nüfusu 10 milyon, Fenerbahçe'nin taraftarı 35 milyon. Avrupa'da Fenerbahçe'den küçük ülkeler var. Hocamıza tekrardan teşekkür etmek istiyorum benim sözlerime güvenip, inandığı için."