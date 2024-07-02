Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüp televizyonunda yayınlanan "Günün Röportajı" programında, takımının hazırlık kampındaki performansını değerlendirdi. Mourinho, "Oyuncularımın her şeylerini verdiği bir hafta oldu. Kolay bir kamp olmadı, günde çift idman yaptık. Biz idmanlarımıza odaklandık. Hazırlık maçını oynamak kolay değildi ama oyuncularımız iyi iş çıkardı. Yorgun bir halde çıktılar o maça. Kulübümüzün organizasyon seviyesini görme anlamında da iyi bir hafta oldu. Geçirdiğim ilk haftadan çok memnunum" dedi.

Transferde mantıklı yaklaşım

Mourinho, transfer süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. "Elimizde olan oyuncular farklı, önümüzdeki hafta oyuncular takıma katılınca daha farklı olacak. EURO bitince daha da farklı olacak. Elimizde birçok genç oyuncu var, onları geleceğe hazırlamaktan mutluyum. Tadic, Szymanski ve Livakovic tatilde. Şu anda yaşadığım zorluk Avrupa Şampiyonası. Geçtiğimiz sezondan kalan kaliteli bir kadromuz var. Transferde duygusal değil, mantığımızla hareket etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz"

Mourinho, takımın geleceğine dair umutlu olduğunu belirterek, "Genç oyuncularımızın gelişiminden oldukça memnunum. Onları geleceğe hazırlamak, kulübümüzün uzun vadeli başarısı için büyük önem taşıyor. Transferde dikkatli ve mantıklı adımlar atarak, güçlü bir kadro oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.