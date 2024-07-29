Mourinho, takıma yapılan transferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, mevcut kadroyla ilgili olumlu mesajlar verdi.

"Her Maç Yeni Bir Başlangıçtır"

Basın toplantısında, her sezonun yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, kariyerinde geçmişe bakmadığını belirtti. "Yarınki maç, benim sanki Avrupa'daki ilk maçım gibi heyecanlıyım. Her maç, yeni bir başlangıçtır," diyerek takımının motivasyonunu yüksek tuttuğunu ifade etti.

"Şartlar Zor Ama Oyuncularım Ellerinden Geleni Yapıyor"

Mourinho, sezon öncesi hazırlıkların zorluklarına da değindi. "Toplam 35 antrenman yaptık, bazı oyuncularımız hepsine katıldı ama bütün takım hep birlikte sadece 2-3 antrenman yapabildi. İçinde bulunduğumuz durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şartlar zor ama oyuncularım da ekibim de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor," diyerek takımının çabalarını takdir etti.

Saint-Maximin'in Durumu

Saint-Maximin'in sakatlık durumu hakkında bilgi veren Mourinho, oyuncunun antrenmanda darbe aldığını ve hala en iyi durumda olmadığını belirtti. "Tatilden sonra aramıza katıldı ve sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. En Nesyri de aynı şekilde tatilden geldi. Saint-Maximin, 90 dakika olmasa da oynayabilecek durumda," diyerek oyuncunun durumunu özetledi.

Transfer dönemi hakkında konuşan Mourinho, kulübün yaptığı işlerden memnun olduğunu dile getirdi. "Kulübün transfer döneminde yaptığı işlerden çok mutluyum. Aslında mevcut duruma baktığımızda onlardan daha fazla bir şey isteyemem. Elbette yeni bir oyuncu katılırsa aramıza iyi ama katılmazsa da elimizdeki oyunculardan memnunum," diyerek transfer çalışmalarının olumlu geçtiğini belirtti.

Takımdan ayrılan oyuncular hakkında duygusal bir açıklama yapan Mourinho, Umut Nayir ve diğer ayrılan oyunculara en iyi dileklerini iletti. "Benim üzüldüğüm konu göndermek zorunda olduğumuz oyuncular. Gerçekten herkesi çok seviyorum ve çok çalıştılar. Takımda 29 oyuncu artı kaleciler olması imkansız. Daha dar, takımda herkesin kendini birinci veya ikinci opsiyon olarak görmesini istiyorum. Umut Nayir ayrıldı, harika bir karakter gerçekten. Ona en iyisini diliyorum," diyerek ayrılan oyunculara veda etti