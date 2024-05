Spora yeni başlayan veya spor hayatını düzene oturtmak isteyen çocuklar ve gençler için ideal bir ortam sunan bu okul, geniş yelpazede aktivitelerle dolu dolu bir yaz vadediyor.

Zengin Spor ve Eğitim Programı

Jimnastikten yüzmeye, voleyboldan basketbola, dramadan İngilizce’ye kadar pek çok branşı içeren Joy of Athletics Yaz Spor Okulu, sürdürülebilir geliştirici oyunlar, SUP (Stand Up Paddle) ve plaj voleybolu gibi aktivitelerle de dikkat çekiyor. Çocuklar ve gençler burada, hem spor yaparak sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyecek hem de eğlenceli ve öğretici aktivitelerle yeni beceriler kazanacaklar. 4-14 yaş arası çocuklara yönelik olan okul, spor branşlarının yanı sıra, disiplini, aidiyet duygusunu ve takım ruhunu da öğretecek.

Dönemler ve Takvim

Yaz spor okulu beş dönem halinde gerçekleştirilecek:

1. Dönem: 24 Haziran - 5 Temmuz

24 Haziran - 5 Temmuz 2. Dönem: 8 Temmuz - 19 Temmuz

8 Temmuz - 19 Temmuz 3. Dönem: 22 Temmuz - 2 Ağustos

22 Temmuz - 2 Ağustos 4. Dönem: 5 Ağustos - 16 Ağustos

5 Ağustos - 16 Ağustos 5. Dönem: 19 Ağustos - 29 Ağustos

Deneyimli ve Uzman Kadro

Joy of Athletics kurucusu Bahar Saygılı, yaz spor okulunu Gençlik ve Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın anısına düzenlediklerini belirtti. Ulusal ve uluslararası arenada madalyaları bulunan eski milli sporcu Bahar Saygılı, alanında deneyimli eski sporcular ve spor bilimlerinden mezun öğretmenlerle birlikte çalıştıklarını vurguladı. Saygılı, "Yaz okulumuz hem günlük hem de sezonluk olarak katılım sağlanabilecek. Sağlıklı yaşam atölyesi, drama, yüzme, jimnastik, basketbol, voleybol ve İngilizce eğitimler vereceğiz. İstanbul’da faaliyet gösteren bir şirketiz ve bu alanda birçok etkinliğe imza attık. Bu sene ilk kez Çeşme’de çocuklarla buluşacağız. Bu anlamda merhum Mehmet Ali Yılmaz’ın sahibi olduğu Zigana Resort’te yaz spor okulumuzu hayata geçirecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.