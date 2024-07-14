ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan Chase, 30 Haziran’da sona eren ikinci çeyrek döneminde net kârını, yatırım bankacılığındaki toparlanma ve Visa hissesinden elde ettiği kazançlarla yüzde 25 artışla 18,15 milyar dolara çıkardı.

Kâr ve hisse performansı

Wall Street’in önde gelen kredi kuruluşlarından JPMorgan Chase, 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde net kârını 18,15 milyar dolar veya hisse başına 6,12 dolar olarak açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakamlar 14,47 milyar dolar ve hisse başına 4,75 dolardı. Düzeltilmiş hisse başına kâr ise 4,40 dolar ile analistlerin 4,19 dolar olan beklentilerinin üzerine çıktı.

CEO Jamie Dimon’ın açıklamaları ve risk uyarıları

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, piyasa değerlemeleri ve kredi spreadlerinin olumlu bir ekonomik görünüm sergilediğini, ancak potansiyel riskler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Dimon, "Piyasa değerlemeleri ve kredi spreadleri oldukça iyi huylu bir ekonomik görünümü yansıtıyor gibi görünse de, potansiyel kuyruk riskleri konusunda tetikte olmaya devam ediyoruz" dedi. Ayrıca, değişen jeopolitik durumun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli dönemlerinden biri olduğunu belirtti.

Gelir artışı ve Visa hissesi katkısı

JPMorgan Chase'in ikinci çeyrek geliri, 49,9 milyar dolar olan beklentileri aşarak 50,99 milyar dolara ulaştı. Bu artış, özellikle yatırım bankacılığındaki toparlanma ve kredi kartı ağı Visa'daki hissesinden elde edilen kazançlarla desteklendi. Banka ayrıca net faiz gelirinin (NII) bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 22,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.