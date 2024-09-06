ABD’li yatırım bankası JPMorgan, OPEC+ tarafından alınan üretim kararlarının etkilerini değerlendirerek petrol fiyatlarının düşüş trendine gireceğini öngörüyor. Banka, bu süreçte Brent petrolünün ortalama 75 dolar civarında seyredeceğini ve 2025 sonunda fiyatların 60 doların altına düşebileceğini belirtiyor.

OPEC+ ve üretim politikaları

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ müttefikleri, petrol üretimini artırma planlarını erteleyerek mevcut üretim seviyelerini koruma kararı aldı. Bu karar, petrol piyasalarında arz-talep dengesini etkileyecek en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. OPEC+, 2025 yılına kadar üretim seviyelerinde bir değişiklik yapmama ihtimalini değerlendirirken, bu durum Brent petrol fiyatlarının gelecekteki seyrini belirleyecek.

JPMorgan, OPEC+'ın bu kararını değerlendirdi ve üretim kesintilerini aşamalı olarak kaldırma fırsatının artık kapandığını ifade etti. Banka, petrol piyasasının talep azalması ve üretim kısıtlamaları ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

JPMorgan’ın petrol fiyat tahminleri

JPMorgan, Brent petrol fiyatlarının 2025 yılına kadar ortalama 75 dolar seviyesinde kalacağını öngörüyor. Ancak bankaya göre, 2025'in sonuna kadar petrol fiyatlarının 60 doların altına düşmesi muhtemel. Banka, "60 dolar ne üreticiler ne de tüketiciler için ideal bir fiyat değil" diyerek, OPEC'in piyasa yönetimine bağlı kalması durumunda günde 1 milyon varil (mbd) daha fazla üretim kesintisi yapması gerekebileceğini belirtti.

Ayrıca JPMorgan, petrol piyasasının 2025’te beklenen talep azalması nedeniyle OPEC+'yı gereksiz arz sunmaktan caydıracak bir fiyat noktası aradığını söyledi. Bu nedenle, piyasalarda arz fazlasının önüne geçilmesi için OPEC+'nın stratejik adımlar atması bekleniyor.

Petrol fiyatlarının geleceği

Son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken JPMorgan, 2024 dördüncü çeyrek tahminini varil başına 85 dolardan 80 dolara indirdi. Petrol piyasalarında yaşanan bu dalgalanma, hem üreticiler hem de tüketiciler için yeni stratejiler geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Özellikle, 2025 yılına kadar sürecek olan bu belirsizlik, enerji piyasalarında uzun vadeli planlamaların önünü açacak gibi görünüyor.