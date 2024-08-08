ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, ABD'deki resesyon ihtimalinin arttığını duyurdu. Bankanın ekonomistlerine göre, işgücü kaybı verilerindeki olumsuz gelişmeler resesyon ihtimalini yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkardı.

"ABD’den gelen haberler işgücü talebinde beklenenden daha keskin bir zayıflamaya ve işgücü kaybının erken sinyallerine işaret ediyor."

Küresel piyasalar sarsıldı

Japonya'nın faiz artırımı ve ABD'nin resesyona girme olasılığı, bu hafta küresel piyasaları derinden etkiledi. Ancak, piyasalar daha sonra toparlanma eğilimi gösterdi. Buna rağmen, resesyon ihtimalinin varlığı hâlâ gündemde.

Faiz oranları ve enflasyon beklentileri

Bloomberg HT'nin haberine göre, iki ay önce Fed ve benzeri merkez bankalarının faizleri 'yüksek seviyede uzun süre koruması' senaryosunu yüzde 50 ihtimal olarak gören JPMorgan, bu ihtimali yüzde 30’a düşürdü. Enflasyon baskılarının geri çekilmesiyle JPMorgan, eylülde ve kasımda yarım yüzde puan faiz indirimi bekliyor. Bankanın 2025’in ikinci yarısında resesyon yaşanması beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde.

Ekonomik belirsizlikler

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, CNBC'ye verdiği röportajda, jeopolitik ve niceliksel sıkılaştırma gibi faktörlere bağlı olarak hâlâ çok fazla ekonomik belirsizlik olduğunu belirtti. Dimon, Fed'in muhtemelen yakında faiz oranlarını düşüreceğini ifade etti.

"Bunu diğer insanlar kadar önemsemiyorum."

Dimon, uzun süredir enflasyonun yatırımcıların beklediğinden daha yapışkan olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.