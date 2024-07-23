Türk bankalarının ikinci çeyrek bilançoları merakla beklenirken, JPMorgan’ın yayımladığı rapor, bu dönemin sektör için zorlu bir süreç olduğunu ancak aynı zamanda dip noktasına işaret ettiğini belirtiyor.

Bankacılık sektöründe kötüleşen trendler

Mehmet Sevim, Samuel Goodacre ve Sukanya Khan tarafından hazırlanan raporda, bankacılık sektöründeki ana trendlerin ikinci çeyrekte daha da kötüleşeceği öngörülüyor. Makro ekonomik düzenlemeler, banka bilançoları üzerinde baskı oluşturuyor ve bu çeyrek, sektör için bir dip noktasına işaret ediyor.

Net faiz marjı ve karlılık üzerindeki baskılar

Raporda, bankaların ikinci çeyrekte maddi özsermaye kârlılığının ortalama yüzde 20 seviyesinde öngörüldüğü belirtiliyor. Aynı dönemde yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 35 olması bekleniyor. Bu durum, net faiz marjı üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. Ancak analistler, bu çeyreğin bir dip noktası olduğunu ve üçüncü çeyrekten itibaren net faiz marjlarının genişleyeceğini öngörüyor.

Garanti Bankası’nın pozitif performansı

JPMorgan’ın analizine göre, Garanti Bankası, yüzde 29'luk maddi özsermaye kârlılığı ile rakiplerine göre daha yüksek marjlara sahip. Bu pozitif performans, bankanın sektördeki diğer oyunculara kıyasla daha iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.

Dezenflasyon ve yeniden değerleme süreci

Analistler, kısa vadeli bilanço baskıları konusunda daha az endişeli olduklarını ve bu baskıların toparlanma sürecinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Ancak, orta vadeli maddi özsermaye kârlılığı konusunda toparlanmanın gerçekleşmesi için birkaç çeyrek geçmesi gerektiği ifade ediliyor. Yeniden değerlemenin, daha belirgin bir dezenflasyon süreci ile geleceği öngörülüyor.