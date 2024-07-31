JPMorgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dirençli enflasyonun düşüş sinyalleriyle birlikte Ekim veya Kasım aylarında faiz indirimlerine başlamasını bekliyor.

Dezenflasyon süreci ve faiz indirimi

JPMorgan Chase & Co. Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık, TCMB’nin Ekim veya Kasım ayında faiz indirimlerine başlayacağı öngörüsünü paylaştı. Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada Bağrıaçık, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dirençli enflasyonun düştüğüne dair sinyalle Ekim veya Kasım’da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz” dedi.

Ekonomik programın etkisi

Bağrıaçık, hükümetin son bir yıldır uyguladığı yeni ekonomik programın piyasalarda ‘büyük fark’ yarattığını ve Türkiye’nin geçen sene rezervlerini son 5 yıldan daha fazla güçlendirdiğini belirtti. Bu durum, piyasalarda olumlu karşılanmış ve güven ortamını artırmıştır.

Moody’s’in kredi notu artışı

Uzman, Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırmasının ardından, bütçe açığındaki iyileşme ve borç/GSYH oranının görece düşük olması nedeniyle kredi notunun 12 aylık dönemde daha fazla artacağı görüşünü paylaştı. Bu durum, ülkenin finansal istikrarı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bağrıaçık ayrıca Türkiye’de birleşme ve satın almaların 2025’ten itibaren artmasını beklediğini söyledi.