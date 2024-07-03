JPMorgan Chase & Co.'nun baş piyasa stratejisti ve küresel araştırma eş başkanı Marko Kolanovic, bankadan ayrılıyor. Kolanovic’in ayrılığı sonrası, küresel araştırma eş başkanı Hussein Malik, bu görevi tek başına yürütecek.

JPMorgan’da Kolanovic dönemi sona eriyor

JPMorgan Chase & Co.’da 19 yıldır görev yapan baş piyasa stratejisti Marko Kolanovic, bankadan ayrılma kararı aldı. Kolanovic, başka fırsatları değerlendirmek üzere bu kararı aldığını belirtti. Kolanovic’in ayrılığı, son iki yılda yaptığı felaket senaryolu borsa tahminlerinin ardından geldi.

Kolanovic’in ayrılmasının ardından küresel araştırma eş başkanı Hussein Malik, küresel araştırmanın tek başkanı olarak göreve devam edecek. Malik, araştırma ekibini tek başına yönetecek ve JPMorgan’ın piyasa stratejilerini belirlemeye devam edecek.

Kolanovic’in stratejileri ve piyasa tahminleri

Kolanovic’in liderliğinde JPMorgan stratejistleri, ABD hisse senetlerinde satış bekleyerek Wall Street’in mega bankaları arasında farklı bir duruş sergiledi. Diğer büyük firmalar, özellikle Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America, piyasa görünümlerini sürekli olarak yükseltirken, JPMorgan daha temkinli bir yaklaşım benimsedi.

Kolanovic, son iki yılda felaket senaryolu borsa tahminleriyle dikkat çekti. Bu tahminler, JPMorgan’ın Wall Street’teki diğer büyük bankalardan farklı bir duruş sergilemesine neden oldu. JPMorgan, Bloomberg tarafından takip edilen bankalar arasında S&P 500 için 4 bin 200 ile en düşük 2024 fiyat hedefine sahipti. Buna karşılık, S&P 500 endeksi 5 bin 500'ün üzerinde işlem görüyordu.