ABD'li yatırım bankası JPMorgan, altın ve gümüş fiyatları için 2025 yılı tahminlerini güncelledi. Banka, iki değerli metalin de fiyatlarında yükseliş öngörerek yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

JPMorgan’ın yeni tahminleri

ABD'li dev yatırım bankası JPMorgan, altın ve gümüş fiyatlarına yönelik beklentilerini revize etti. Dünyaca ünlü banka, ons altın için 2025 yılı hedef fiyatını 2800 dolara yükseltti. Gümüş içinse 36 dolar seviyesini işaret etti. Bu revizyon, yatırımcıların dikkatini çekti ve piyasada önemli bir hareketlenme yarattı.

Altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz haftayı negatif tarafta tamamlayan ons altın fiyatı, içinde bulunduğumuz haftayı da kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Saat 12.45 itibarıyla yüzde 0,91 düşüşle 2375 dolardan işlem gören sarı maden, tüm zamanların en yüksek seviyesini 17 Temmuz tarihinde 2483 dolar seviyesine çıkarak yenilemişti.

Fed’in kararları piyasaları etkiliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar üç faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler güçleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle ise 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor.

Makroekonomik ve siyasi gelişmeler

Analistler, siyasi gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor. Bu nedenle, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Özellikle Fed'den gelen haberler ve ekonomik göstergeler, altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Gümüş fiyatı beklentileri

JPMorgan, ons gümüş fiyatı için beklentisini 36 dolar olarak açıkladı. Şu anki seviyelerde 27,82 dolardan işlem gören gümüşün, önümüzdeki dönemlerde bu hedefe ulaşması bekleniyor. Gümüşün de altın gibi yatırımcılar için güvenli liman olarak görülmesi, fiyat beklentilerini artırıyor.