Amerika merkezli bankacılık devi JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmelerinde, güçlü kredi performansının kurumsal temellerden ziyade makroekonomik gidişattan kaynaklandığını vurguladı.

Makroekonomik gidişatın etkisi

JPMorgan, son 12 aydaki güçlü Türkiye kredi performansının, kurumsal temellerdeki iyileşmeden değil, genel makroekonomik gidişattan kaynaklandığını ifade etti. Banka, Türkiye'deki makroekonomik göstergelerin pozitif seyrinin, kredi performansını desteklediğini belirtti.

Alfa ve beta fırsatları

Banka, Türk şirketlerinin alfa fırsatlarının sınırlı olduğunu ve bu segmentin büyük ölçüde beta ticaret piyasasına dönüştüğünü ifade etti. Alfa fırsatları, yüksek getiri potansiyeli sunan özel yatırım fırsatlarını ifade ederken, beta ticaret piyasası, genel piyasa hareketlerinden etkilenen ve daha az riskli yatırım fırsatlarını tanımlar. JPMorgan'ın bu değerlendirmesi, yatırımcıların dikkatini çekti.

Kredi performansı

JPMorgan, yayımladığı notta bankaların kredi performansının yakın vadede kötüleşmesini beklediğini, ancak bu kötüleşmenin oldukça ılımlı olacağını belirtti. Banka, olumlu makroekonomik momentumun yakın vadede devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin geleceği

Banka, Türkiye ekonomisinin genel gidişatının olumlu seyrettiğini ve makroekonomik göstergelerin yatırımcılar için güven verici olduğunu belirtti. Ancak, alfa fırsatlarının sınırlı olması, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmelerine neden olabilir. Bu bağlamda, Türkiye piyasasında daha temkinli ve geniş perspektifli yatırımların ön plana çıkabileceği öngörülüyor.