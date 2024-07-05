Analiz, yüksek faiz oranları nedeniyle kredi daralmasının kısa vadeli zorluk yaratabileceğini belirtirken, Türk bankaları için uzun vadeli fırsatlara da vurgu yaptı.

Kısa ve uzun vadeli görünüm

JPMorgan’ın analizinde, Türk bankaları için kısa vadeli görünümün, makroekonomik ayarlamalar ve sıkı para politikaları nedeniyle zorluklar taşıdığı belirtiliyor. Ancak, uzun vadeli beklentiler, ROTE (Return on Tangible Equity) oranlarında iyileşme ve yapısal fırsatlarla olumlu değerlendiriliyor. Bu çerçevede, dört bankanın hedef fiyatı yükseltilirken, bir bankanın hedef fiyatı düşürüldü.

Hedef fiyatı yükseltilen bankalar

Akbank: Hedef fiyat 45 TL'den 77 TL'ye yükseltildi, "nötr" tavsiyesi korundu.

Garanti BBVA: Hedef fiyat 73,5 TL'den 164 TL'ye yükseltildi, tavsiye "nötr"den "ağırlığını artır" olarak değiştirildi. Bu hedef fiyat, Aralık 2025 için sunuldu.

VakıfBank: Hedef fiyat 17,5 TL'den 24 TL'ye yükseltildi, "ağırlığını azalt" tavsiyesi korundu.

Halkbank: Hedef fiyat 13 TL'den 18 TL'ye yükseltildi, "ağırlığını azalt" tavsiyesi korundu.

Hedef fiyatı düşürülen banka

İş Bankası C: Hedef fiyat 30 TL'den 19 TL'ye düşürüldü, "nötr" tavsiyesi korundu.

JPMorgan, yüksek faiz oranlarının Türk bankalarının kısa vadeli kredi büyümesinde baskı oluşturabileceğini ifade etti. Ancak, uzun vadede bankaların sermaye getirisinde (ROTE) iyileşme ve yapısal fırsatlar sayesinde olumlu bir performans sergileyeceği öngördüğünü açıkladı.