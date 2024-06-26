WikiLeaks'in kurucusu ve ilk editörü Julian Assange, ABD'de yıllar süren hukuki mücadele sonrasında serbest bırakıldıktan sonra, eşi Stella Assange, babası John Shipton ve destekçileriyle birlikte Avustralya'ya geri döndü. Assange, Canberra'daki havalimanında karşılandı.

Assange'ın dönüşü, uzun süredir devam eden hukuki savaşın sonucu olarak geldi. ABD, Assange'a yöneltilen suçlamalar karşılığında anlaşma sağlayarak iade taleplerini sonlandırdı ve Assange'ın serbest bırakılmasına karar verdi. WikiLeaks'in sızdırdığı gizli belgelerle dünya gündemini sarsan Assange, bu süreçte yolsuzlukları deşifre ederek önemli bir kamu hizmeti yaptığını savunuyordu.

Canberra'daki havalimanında ailesi ve destekçileri tarafından coşkuyla karşılanan Assange, özgürlüğünü kazandığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. WikiLeaks, Assange'ın dönüşünü duyurmak için bir fotoğraf paylaştı ve "sonunda özgür" mesajını iletti. Assange'ın Avustralya'ya dönüşü, insan hakları savunucuları ve destekçileri arasında büyük sevinç yarattı ve hukuki sürecin değişen dinamikleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Avustralya Başbakanı'ndan Britanya ve ABD'ye teşekkür

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Assange'ın iadesiyle ilgili olarak Britanya ve ABD'ye teşekkür etti ve davanın sona ermesinden dolayı "çok memnun" olduğunu belirtti. Ayrıca uçaktan indiğinde Assange ile telefonda görüştüğünü söyledi.

"Burada konuştuğu ilk kişi olmaktan oldukça memnun oldum" diyen Albanese, Assange'ın "Avustralya hükümetinin çabalarını överken çok cömert davrandığını" da sözlerine ekledi.

Assange'ın nereye gittiğine dair herhangi bir ayrıntı vermeyen Albanese, Wikileaks kurucusunun "önemli bir çile çektiğini, ne zaman açıklama yapacağının kendisine bağlı olduğunu" söyledi.

5 yıldan uzun süredir Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu olan Assange, anlaşma kapsamında bu sabah ABD'ye bağlı Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan Adası'na gitti ve hakim karşısına çıktı. Assange, Washington'la anlaştığı gibi ABD ordu sırlarını paylaşmakla ilgili bir suçlamayı kabul etti.

Assange, Saipan'a salı günü Londra'dan uçtuğu Bangkok üzerinden gitti. Duruşmanın başlamasına kısa bir süre kala salona giren Assange, koyu bir takım elbise ve gevşek bir kravat taktı. Assange, duruşmanın ABD'nin eyaletlerinden birinde yapılmasını istememiş, bu yüzden bir orta yol olarak Saipan'da anlaşılmıştı.