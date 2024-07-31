Futbol dünyasının sevilen ismi Jürgen Klopp, ani bir kararla teknik direktörlük kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Almanya'nın en başarılı çalıştırıcılarından biri olan Klopp, kararını sevenlerine açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Bugün itibariyle teknik direktörlük kariyerim sona erdi. Bu kararı anlık bir düşünceyle almadım. Dünyanın en iyi kulüplerinde teknik direktörlük yaptım."

Kimdir Jürgen Klopp?

Jürgen Klopp, 16 Haziran 1967'de Almanya'da doğdu. 1986'da Freudenstadt'taki Eduard Spranger İktisat Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1995'te Frankfurt Main'da Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde spor bilimi alanında eğitimini tamamladı. 2004 yazında Mainz 05 ile Bundesliga'ya yükseldiğinde, Köln'deki Spor Üniversitesi'nden futbol öğretmeni olarak lisans aldı.

Futbol kariyerine amatör olarak başlayan Klopp, 1990'dan 2008'e kadar 1. FSV Mainz 05'te oyuncu olarak görev aldı ve 2001'den itibaren de antrenör olarak çalıştı. Mainz 05'i 2004'te Bundesliga'ya taşıyan Klopp, 2008 yılında Borussia Dortmund'un başına geçti. Dortmund ile 2011 ve 2012'de Bundesliga şampiyonluğu, 2012'de Almanya Kupası'nı kazandı. Ayrıca, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

Ekim 2015'ten beri Liverpool'un baş antrenörü olan Klopp, Kırmızılar ile 2019'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2020'de İngiltere Premier Lig şampiyonluğu ve 2021'de FA Cup zaferleri yaşadı. Ottmar Hitzfeld ve Jupp Heynckes'ten sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanan üçüncü Alman çalıştırıcı oldu.