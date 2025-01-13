Grammy ödüllü şarkıcı Justin Bieber, zor bir süreçten geçiyor. 30 yaşındaki Kanadalı şarkıcının, Mart 2023’te iptal edilen turnesinin ardından büyük maddi zorluklarla karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Yüz felcine yol açan Ramsay Hunt sendromu nedeniyle turnesini iptal eden Bieber, aynı zamanda borçları nedeniyle zorlu bir dönemde.

Bieber, Hailey Baldwin ile evlenip ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra hayranlarına müjdeli haberi verdi: Müziğe geri dönme kararı aldı. Menajeri Scooter Braun ile yollarını ayıran Bieber, yeni bir ekip kurarak müziğe dönüşünü duyurdu.