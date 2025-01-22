Ünlü şarkıcı Justin Bieber, son günlerde eşi Hailey Bieber'i Instagram'da takipten çıkarmasıyla gündeme geldi. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında boşanma söylentilerine yol açarken, Bieber durumu açıklığa kavuşturdu. Bieber, Instagram hesabının hacklendiğini ve eşi Hailey’i kendisinin değil, bir başkasının takipten çıkardığını iddia etti. Bu açıklamayı Instagram hikayesinde paylaşan Bieber, sosyal medya üzerinden çıkan evlilik dedikodularına da net bir yanıt verdi.

Bieber ve Hailey'nin evlilikleri üzerine spekülasyonlar

Justin Bieber’ın yaptığı açıklamaya rağmen, çiftin son dönemde sosyal medyada dikkat çeken bazı hareketleri, hayranlarını endişelendirdi. Bieber, kayınpederi Stephen Baldwin'i de takipten çıkarmış ve bir nargile fotoğrafı paylaşmıştı. Bu paylaşımlar, bazı takipçileri arasında boşanma sinyali olarak yorumlandı. Ancak çift, şu sıralar Colorado’nun Aspen kentinde kayak tatilinde bulunuyor ve bazı hayranlar, tatil boyunca her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

Geçen yıl, çiftin altıncı evlilik yıldönümünde de benzer söylentiler gündeme gelmişti. Bieber ve Hailey, Ağustos 2024'te Jack Blues adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Bieber'ın son dönemde eski menajeri Scooter Braun ve diğer tanıdıklarını da sosyal medyada takipten çıkarması dikkat çekti. Ancak şarkıcı, tatil boyunca eşiyle ilgili övgü dolu paylaşımlar yaparak bu söylentilere karşı net bir tavır sergiledi.