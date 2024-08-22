Demet Özdemir, konser için tercih ettiği rahat ama şık kıyafetiyle göz doldurdu. Münih'teki soğuk havayı göz önünde bulunduran oyuncu, kombinini zarif bir palto ve deri botlarla tamamlarken, dikkat çekici aksesuarlarıyla da tarzını konuşturdu. Özdemir'in doğal makyajı ve sade saç stili, oyuncunun stil sahibi kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Demet Özdemir, konser anlarını ve stilini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Özdemir’in hayranları, oyuncunun enerjisini ve zarafetini övgü dolu sözlerle dile getirdi.