Son albümünü mart ayında yayınlayan Justin Timberlake, ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yetkililer, ünlü şarkıcının tutuklandığını ve resmi olarak suçlandığını açıkladı.

Tutuklanmadan önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıkan Timberlake'in tutuklama raporunda; polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer aldı. Belgede, memurlar yıldızı durdurduğunda Timberlake'in gözlerinin kan çanağı olduğu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı belirtildi.

Yetkililer, Timberlake'in konuşmasının yavaşladığını ve memurların alkolmetre testini reddettiğini ekledi. Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı. Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.

Şarkıcıdan ilk açıklama

Chicago'da turnesine devam eden şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Page Six'in haberine göre, Timberlake, "Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz" dedi. Hayranlarına "İniş çıkışlarımız oldu" diyen Timberlake, destekleri için teşekkür etti.

Justin Timberlake'in tutuklanması sadece gündem olmakla kalmadı, aynı zamanda bir sanat eserine de ilham verdi. Timberlake'in alkollüyken araba kullanmaktan tutuklandığı sabıka fotoğrafı bir sanat eserine dönüştürüldü ve şu anda New York'taki Romany Kramoris Galerisi'nde sergileniyor.

Sanatçı Godfrey Lohman imzalı "Justin Timberlake ile Salı Gecesi Dışarıda" adındaki eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eser, pembe, yeşil ve mavi gibi çeşitli renklerde sunuldu. Page Six'e konuşan galeri sahibi Kramoris, eserin galerinin "en çağdaş" eseri haline geldiğini söyledi. Kramoris, galerinin şimdiye kadar her biri 520 dolardan 2-3 eser sattığını ve "birçok insanın geri geleceğini" belirtti.