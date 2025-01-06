Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edebileceğini Pazartesi gününe kadar açıklayabilir. The Globe and Mail'e konuşan kaynaklara göre Trudeau, Çarşamba günkü kritik ulusal grup toplantısından önce bu kararını duyuracak.

Justin Trudeau'nun istifa kararı yakın: Kanada'da siyasi dönemeç

Parti içindeki baskılar, Noel öncesinde yapılan bir toplantıda zirveye ulaştı. Bu toplantıda parti üyeleri, Trudeau'dan geleceği hakkında düşünmesini istedi. Toplantı, Trudeau'nun uzun süreli müttefiki Chrystia Freeland'in beklenmedik istifası sonrasında gerçekleşti. Freeland, istifa gerekçeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin uyguladığı tarifeleri de gösterdi.

Kanada'nın kamu yayıncısı CBC'ye göre, toplantıda konuşan 15 milletvekilinin çoğu, Freeland'in ayrılışı ve Trudeau'nun tutumu üzerinde eleştirilerde bulundu. Başbakanlık Ofisi ise, iş saatleri dışında yapılan yorum taleplerine cevap vermedi.

Seçim tahminlerinde muhafazakar parti önde

Trudeau, 2015 yılında iktidara gelmiş ve Liberal Parti'yi 2019 ve 2021 seçimlerinde zaferlere taşımıştı. Ancak bu seçim yılında kamuoyu yoklamaları, Trudeau'nun ana rakibi Muhafazakar Pierre Poilievre karşısında 20 puan geride olduğunu gösteriyor.

Başbakanın istifası, Trump yönetimiyle başa çıkabilecek yeni bir hükümetin kurulması için hızlı seçim yapılmasını gündeme getirebilir. Trudeau'nun sonraki adımları, Kanada siyasetinde önemli değişikliklere yol açabilir.