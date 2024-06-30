Dünyaca ünlü şarkıcı 2013 yılında İTÜ Ayazağa Kampüsü Stadyumunda İstanbullulara unutulmaz bir konser verdi. Konser öncesi birçok genç kız hayranı Bieber'ı görmek için havaalanında sıraya girdi.

"Bundan sonra Justin dinlemeyeceğim"

Bir genç kızın ağlayarak yaptığı röportaj sosyal medyada viral oldu. Genç kız röportajda," Sabahtan beri burada bekliyoruz ama yaptığı tavır çok kötü bizim kalbimizi kırıyor ben bundan sonra Justin dinlemeyeceğim. Sabahtan beri onu bekliyoruz ve Justin bize bir "Hi" bile diyemiyor." ifadelerini kullandı.

Viral olan videoyla birlikte popüler olan Aybike Beyaz Show'a konuk oldu.

Şimdiler de ise genç kızın neler yaptığı merak konusu oldu. Verdiği röportaj ile popüler olan Aybike'nin şimdilerde ise neler yaptığı ve hala Justin hayranı olup olmadığı bilinmiyor.