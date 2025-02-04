Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında olmaya devam ediyor. 2029 yılına kadar İtalyan ekibiyle sözleşmesi bulunan milli futbolcu için Juventus’un sadece astronomik bir teklif gelmesi durumunda satışa sıcak bakacağı belirtiliyor.

100 milyon euro barajı kondu

İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre, Juventus, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için önemli bir bütçe oluşturmayı planlıyor. Ancak kulübün mali yapısını koruyabilmek adına bazı satışlar yapması gerekebilir.

Bu kapsamda Kenan Yıldız, kulübün elden çıkarabileceği isimlerden biri olarak görülüyor. Juventus’un 19 yaşındaki yıldız için 100 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ve ancak bu rakamın teklif edilmesi halinde transfere onay vereceği iddia edildi.

Rekor kırabilir

Kenan Yıldız’ın 100 milyon euroya transfer olması durumunda, en yüksek bonservis bedeliyle satılan Türk futbolcu olarak tarihe geçeceği belirtiliyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan genç yıldız, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Yetenekli futbolcuya birçok Avrupa devinin ilgisinin sürdüğü bilinirken, yaz transfer döneminde hareketli günler yaşanması bekleniyor.