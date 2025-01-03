İtalya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus, güçlü rakibi Milan ile karşılaşacak. Riyadh’da bulunan Kingdom Arena Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, 3 Ocak Cuma günü saat 22:00’de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Juventus finale uzanmak istiyor

Bu sezon ligde dalgalı bir performans sergileyen Juventus, Süper Kupa’da finale çıkmak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Milli futbolcu Kenan Yıldız, teknik direktör Massimiliano Allegri’nin önemli kozlarından biri olacak. Kenan, bu sezon ligde 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Takımın en golcü ismi ise Dusan Vlahovic.

Milan’da sakatlık krizi

Milan cephesinde ise teknik direktör Sergio Conceiçao, sakatlıklarla boğuşuyor. Chukwueze, Leao, Cheek, Musah ve Florenzi gibi önemli oyuncular bu mücadelede forma giyemeyecek. Buna rağmen Milan, güçlü kadrosuyla sahadan galibiyetle ayrılmayı ve finale yükselmeyi hedefliyor.

Maç detayları:

Tarih: 3 Ocak 2025, Cuma

Saat: 22:00 (TSİ)

Yer: Kingdom Arena, Riyadh (Suudi Arabistan)

Yayın Kanalı: TRT Spor (Şifresiz)

Kazanan finale yükselecek

Bu kritik mücadeleyi kazanan ekip, diğer yarı finalde karşı karşıya gelecek olan Atalanta - Inter maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

Kenan Yıldız sahneye çıkıyor

Milli oyuncu Kenan Yıldız’ın bu maçta ilk 11’de başlaması bekleniyor. Genç yıldız, önceki karşılaşmalarda sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Juventus’un Fiorentina ile ligde oynadığı son maçta 2-2’lik beraberliğe katkıda bulunan Kenan, taraftarların beklentilerini yükseltti.

Milan’da gol silahları hazır

Milan, yeni yılın ilk karşılaşmasında hücum hattına güveniyor. Pulisic, Reijnders, Morata ve Leao, takımın en fazla gol katkısı veren isimleri olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Conceiçao, sakatlıklara rağmen güçlü bir kadroyla sahada galibiyet arayacak.