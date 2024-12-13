İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, 14 Aralık 2024’te Venezia’yı evinde ağırlayacak.

Takımların lig performansı

Juventus, ligde son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmadan galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Venezia ise ligde zor bir sezon geçiriyor ve 20. sırada yer alıyor. Son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 9 puan toplayabilen Venezia, bu zorlu deplasmandan puan çıkarmak için mücadele edecek.

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Bologna karşısında Kenan Yıldız'ın sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Juventus-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 14 Aralık 2024, Cumartesi

Saat: 22.45

Stadyum: Allianz Stadium

Hakem: A. Giua