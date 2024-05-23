Webtures CEO’su ve yapay zeka stratejisti Kaan Gülten, yapay zekanın eğitim teknolojileri, öğretmenler ve üniversiteler üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Gülten’in öngörülerine göre, yapay zeka, eğitim alanında köklü bir dönüşüm yaratarak, geleneksel sistemleri zorlayacak ve yenilikçi yaklaşımlar sunacak.

Yapay zeka teknolojileriyle etkileşim

Gülten, öğretmenlerin ve eğitimcilerin yapay zeka teknolojileriyle nasıl etkileşime gireceği konusuna da değinerek "Yapay zeka, öğretmenlerin rolünü yeniden tanımlayacak. Öğretmenler, sadece bilgi aktaran kişiler olmaktan çıkıp, rehberlik ve mentorluk yapan uzmanlar haline gelecekler. Öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim programları oluşturmak mümkün olacak. Yapay zeka öğretmenlerin iş yükünü azaltarak onlara daha yaratıcı ve stratejik görevler için zaman kazandıracak” diye konuştu.

Üniversitelerin yapay zeka dönüşümünden etkilenmesi

Üniversitelerin de bu dönüşümden etkilenmemesinin imkansız olduğunu ifade eden Gülten, "Yapay zeka, üniversite eğitimini de köklü bir şekilde değiştirecek. Özellikle stajyer ve yeni mezunların sektöre entegrasyonunda büyük engeller oluşturacak. Bu sebeple, yapay zeka ile ilgili yetenek ve yetkinliklere sahip olmak, her sektörde yeni mezunlar için kaçınılmaz olacak. Üniversitelerin, yapay zekanın getirdiği bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Adaptasyon ve bireysel çabalar

Yapay zekanın eğitimdeki adaptasyonunun sadece bireysel çabalarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Kaan Gülten, "Yapay zeka çağında, uzmanlık alanlarını tanımlayan ve doğrulayan platformlar, en sağlıklı yapay zeka sonuçlarını geliştirme yöntemi olacaktır. Linkedin gibi platformlar, gelecekte daha büyük bir role sahip olacak ve bu platformlarda güçlü bir profil inşa etmek, yapay zeka sonuçlarında otorite kurmak için kritik olacaktır” diye konuştu.

Zorluklar neler?

Eğitimde yapay zekanın sunduğu fırsatlar kadar, karşılaşılacak zorluklara da değinen Gülten, "Yapay zekanın eğitimdeki etkisi büyük olacak. Ancak, bu teknolojinin doğru ve etik kullanımı için yasalar ve kurallar oluşturulmalıdır. Yapay zekanın insan haklarına, mahremiyete ve güvenliğe zarar vermeden gelişmesini sağlamak için küresel bir yaklaşım benimsemek kritik önemdedir” ifadelerini kullandı.