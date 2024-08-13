Yaklaşık 50 bin müzikseverin katıldığı konserde Ural, enerjisi ve sahne şovuyla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Eşinden tam destek

Kıvılcım Ural, repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra, Nazan Öncel, Athena ve Ahmet Kaya gibi ünlü sanatçıların eserlerine de yer verdi. Konserin dikkat çeken anlarından biri, Mirkelam’ın klasikleşmiş "Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz?" şarkısının Ural tarafından seslendirilmesiydi. Bu parça, Ural’ın sevenleriyle birlikte söylediği ve geceye damgasını vuran performanslardan biri oldu.

Sahne performansının yanı sıra, göz alıcı kıyafetiyle de dikkat çeken Ural, festivallerde daha fazla kadın sanatçının yer alması gerektiğini vurgulayan söylemiyle büyük alkış aldı.

Kıvılcım Ural’ın konserine, eşi Kaan Tangöze ve kızının da katılması geceyi daha özel kıldı. Tangöze, eşi Ural’ın sahnedeki başarısını desteklerken, etkinlikteki keyifli atmosferi paylaştı.