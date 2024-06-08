İSTANBUL (AA) - T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bir kara yolu aracının arıza yapıp yolu kapatması nedeniyle, seferler Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: aa