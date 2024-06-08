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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu araç arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu başladı

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