Ekonomik düzenlemeler ve terörle mücadele, toplantının ana gündem maddeleri olacak.

Ekonomi gündemi ön planda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, ekonomiye dair önemli kararlar alınması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşecek. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren bu zam oranları, toplantının en önemli maddelerinden biri olacak.

Tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış ve yeni vergi taslağı da görüşülecek konular arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele konusunda kabine üyelerine detaylı bilgi sunulacak.

Yargı paketinde terörle mücadele de yer alacak

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise terörle mücadele operasyonları olacak. Dokuzuncu Yargı Paketi'nin son durumu ele alınacak ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılacak adımlar tartışılacak.

İlerleyen günlerde yoğun diplomasi trafiği bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında gerçekleştireceği Kazakistan, Azerbaycan ve ABD ziyaretlerinde ele alınacak konulara dair ilgili bakanlardan bilgi alacak. Bu ziyaretler, Türkiye'nin dış politikasındaki önemli gelişmeleri kapsayacak.

Yeni Bakanların ilk toplantısı olacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni görevleri kapsamında ilk kez Kabine Toplantısı'na katılacaklar. Bakanlar, kendi alanlarındaki gelişmeleri ve projeleri kabineye sunacak.