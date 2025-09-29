Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine, yoğun bir gündemle masaya oturacak. Terörsüz Türkiye hedefi, silah bırakma süreci, Suriye’deki gelişmeler ve İsrail'in Gazze işgal planı gibi önemli konular görüşülecek.

Kabine, Terörsüz Türkiye hedefi için bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Kabine, Beştepe’de bugün toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddesi, Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek. Ayrıca, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları da ele alınacak.

Suriye ve teröristlerin faaliyetleri gündemde

Kabine, Suriye'deki gelişmeleri de masaya yatıracak. Özellikle terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetlerine dair bölgeden gelen istihbarat raporları değerlendirilecek. Türkiye'nin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu konu, toplantının önemli başlıklarından biri olacak.

Gazze'nin durumu da görüşülecek

Dış politikada, Gazze’deki son durum da Kabine’nin gündeminde yer alacak. İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal planına karşı alınacak tedbirler tartışılacak. Ayrıca, bölgede ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye girişi için atılacak adımlar ele alınacak.

Erdoğan-Trump görüşmesinin detayları paylaşılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ve Beyaz Saray’daki görüşmeleri de Kabine toplantısında değerlendirilecek. Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı açıklamada, ABD ziyaretine dair mesajlar verecek ve Trump ile yapılan görüşmelerin içeriği hakkında bilgi paylaşacak.