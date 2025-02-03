Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki Kabine Toplantısı’nda masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı programı ile yeni Kabine Toplantısı tarihi duyuruldu. Kabine Toplantısı bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Kabine'de ilk gündem maddelerinden birinin ise ekonomi olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon oranlarını açıklamıştı. Kabinede ekonomideki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak.

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son operasyonlar ele alınacak. Öte yandan ülke içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da masada olacak.

Kabine'nin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak.

Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda detaylandırılması bekleniyor.