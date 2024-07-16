Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemi oldukça yoğun...ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık edecek.

Beştepe'de saat 15.00'te başlayacak Kabine toplantısında Haziran ayı rakamları ile birlikte enflasyonda ibrenin aşağıya dönmesine yönelik veriler değerlendirilecek. Bu veriler kapsamında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları ele alınacak, ek tedbirler görüşülecek.

Toplantının bir diğer önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak.

Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum ele alınacak.

Toplantıda ayrıca kısa bir süre önce ABD'ye giderek burada NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki temasları ile ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.