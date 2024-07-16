Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı yoğun bir gündemle başladı. Toplantıda ekonomideki son durum, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alınıyor.

Ekonomideki gelişmeler

Haziran ayı rakamlarıyla birlikte enflasyonda ibre aşağıya döndü. Kabine toplantısında son veriler ışığında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları değerlendirilecek. Ek tedbirlerin de görüşülmesi bekleniyor.

Terörle mücadele

Terörle mücadele operasyonları, toplantının bir diğer önemli başlığı. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak. Özellikle Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe-Kilit" harekâtının tamamlanma süreci ve Suriye ile Kandil’in bağı kesilerek tüm alanın kontrol altına alınması planları konuşulacak.

Bölgesel gelişmeler ve diplomasi

Toplantıda Suriye ile normalleşme süreci de gündemde. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasıyla ilgili gelişmeler de değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki haftadaki yoğun diplomasi programı da toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO Liderler Zirvesi'ne katılmıştı.